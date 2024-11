Lanazione.it - Stop allagamenti con le nuove griglie

lungo le strade di Marina grazie al “piano caditoie” disposto dal Comune per risolvere le criticità legate allo smaltimento difficoltoso delle acque piovane in alcuni tratti. Merito dellerealizzate a in via Marco Polo e via Sant’Antonio, vicino alle medie “Santini“, dove il ristagno d’acqua intralciava l’ingresso e l’uscita dei ragazzi. "Questa prima tranche include anche le vie Catalani (nella foto), Nievo e Cherubini – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – in base anche alle segnalazioni dei cittadini all’Urp". Gli interventi, da 40 mila euro, proseguirano nelle prossime settimane.