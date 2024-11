Thesocialpost.it - Royal Family, che fine ha fatto Camilla: cresce la preoccupazione

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

LONDRA – La reginaè costretta a prolungare il riposo. A cinque giorni dalla comunicazione di Buckingham Palace riguardo alla sua infezione toracica, i medici hanno raccomandato ulteriore riposo per favorire la guarigione completa. La consorte di re Carlo III non ha partecipato ieri sera al Festival of Remembrance presso laAlbert Hall e sarà assente anche questa mattina al Cenotaph di Whitehall, dove si svolgono le commemorazioni ufficiali con la presenza del re, del primo ministro Sir Keir Starmer e dei più alti rappresentanti del governo britannico.è stata in buona salute negli ultimi anni, ad eccezione di due episodi di Covid-19 nel febbraio 2022 e nel febbraio 2023. “Dopo un consulto con i dottori,” ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace, “Sua Maestà non parteciperà agli eventi del weekend per i caduti a causa dell’infezione toracica stagionale.