Netanyahu conferma l'avvio dell'operazione militare in Libano e critica i media israeliani

Facebook WhatsAppTwitter La situazione geopolitica in Medio Oriente si complica ulteriormente dopo le recenti dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin. In una riunione con il Consiglio dei Ministri, il leader ha rivelato di aver autorizzato un’operazione contro Hezbollah, un attacco che ha avuto conseguenze devastanti. Contestualmente,ha focalizzato le sue critiche suidel Paese, accusando la stampa di diffondere notizie false e minacciare la stabilità nazionale.ammette il suo coinvolgimento nell’attaccoIn un momento di alta tensione politica, Benjaminhato per la prima volta il suo ruolo nell’autorizzazionein. L’operazione, avvenuta il 16 settembre, ha visto l’impiego di cercapersone, provocando la morte di almeno 44 persone e centinaia di feriti.