Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, ATP Finals 2024 in DIRETTA: in campo non prima delle 20.30, solo un match di doppio a precedere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.34 Aildi, previsto non20.30, c’èla sfida ditra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Harri Heliovaara/Henry Patten.17.33 Alle 14.00 è iniziata, invece, il singolare tra l’americano Taylor Fritz e il russo Daniil Medvedev,valido per il gruppo “Nastase”, ed è arrivata l’affermazione del californiano per 6-4 6-3. Un risultato che interessa anche, visto e considerato che i due tennis sono parte del raggruppamento.17.32 Nella sfida in programma alle 11.30, la coppia australiana Max Purcell, Jordan Thompson ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 il duo Nikola Mektic/Wesley Koolhof e hanno così iniziato il proprio percorso nel torneo diin questo Master di fine anno.17.31 Nello schedule odierno, sono stati ultimati i primi due incontri previsti.