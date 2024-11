Iltempo.it - Lite mai vista tra Lucarelli e Bruganelli. “Io non ho un marito ricco…”, bordate senza fine | VIDEO

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 9 novembre su Rai1, un nuovo confronto ha acceso i riflettori sulle dinamiche dello show condotto da Milly Carlucci. La tensione tra Soniae la giurata Selvaggiaha raggiunto livelli inediti, culminando in uno scambio di battute pungenti che ha diviso il pubblico e creato scalpore sui social. Sonia, concorrente di questa edizione del programma, si è esibita insieme al suo maestro Carlo Aloia in un tango passionale, nonostante le difficoltà fisiche sopraggiunte nelle ultime settimane. L'imprenditrice ha riportato ben tre fratture alle costole da quando ha iniziato il percorso nel talent di Rai 1, l'ultima delle quali proprio durante le prove dei giorni scorsi. La determinazione dimostrata dalla, malgrado i dolori e gli infortuni, ha colpito la giuria che, ad eccezione della, ha espresso apprezzamento.