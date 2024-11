Nerdpool.it - La Marvel Animation rivela la data della première di Your Friendly Neighborhood Spider-Man

La Disney aveva alcuni annunci da fare, tra cui l’attesadiNeighbourhood-Man. La nuova serie fonde concettidell’era moderna e di quella vintage e, cometo durante il panel, sarà presentato in anteprima su Disney+ il 29 gennaio 2025. Lanutre grandi speranze per la serie e, sebbene nessun nuovo filmato sia uscito dal panel, si spera non passerà molto tempo prima che venga condiviso un altro sguardo da vicino alla serie.Mentre aspettiamo maggiori dettagli, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming,televisione e dell’animazione deiStudios, ha anticipato in precedenza ciò che i fan possono aspettarsi ed è entusiasta che loro esplorino questo mondo, “molto simile al taglio”classica eradi Stan Lee e Steve Ditko.