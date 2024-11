Nerdpool.it - JH Williams III lasca X

JHIII, noto per il suo lavoro su serie come Batwoman, Detective Comics, Seven Soldiers, Shade e Sandman Overture, è l’ultimo autore di fumetti a lasciare X (ex Twitter). L’artista ha dichiarato di voler spostare la sua presenza online verso social media più inclusivi, invitando altri appassionati di fumetti a seguirlo.ha scritto su X:“Invito tutti voi, fumettisti e non, ad abbandonare questa piattaforma che ci ha tradito, portandoci verso il ‘mostro’. Possiamo trasferirci su un’altra piattaforma per costruire una comunità che ci eleva. Questo spazio è stato usato per sostenere un’oligarchia, anche con le voci dissenzienti. La nostra presenza è stata utilizzata per promuovere un’agenda corrotta. Mi troverete altrove. Questo posto non deve essere la nostra unica opzione.