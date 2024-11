Sport.quotidiano.net - Il parere del mister. D’Aversa soddisfatto: "Avevamo molte assenze e i ragazzi hanno giocato bene»

"Adesso idevono riposare e recuperare energie per presentarsi ancora più carichi dopo la sosta". Con queste parole Robertofotografa il momento difficile della squadra da un punto di vista di dispendio energetico per i tanti infortuni chelimitato le rotazioni in un momento fitto di impegni, ma allo stesso tempo evidenzia la tempra di una squadra che nonostante tutto ha continuato a portare in campo la propria identità costruendosi una classifica lusinghiera. "Nessuno a inizio campionato l’avrebbe immaginato – ha detto–. Il merito è della società e deiche fin dal primo giorno di ritiro stanno spingendo forte". Tornando sul match,analizza una partita gestitaper oltre un’ora, che l’Empoli ha rischiato di perdere, ma che nel finale poteva perfino vincere.