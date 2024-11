Justcalcio.com - Giocatori inglesi che hanno giocato in Scozia

Breaking:Nel corso degli anni innumerevoliscozzesiattraversato il confine per giocare per club; molti menofatto la mossa opposta.Tuttavia, un buon numero di nazionaliesercitato la loro attività in, alcuni di loro per una buona parte della loro carriera.Qui abbiamo selezionato una selezione dei nomi più grandi tra loro.Francesco JeffersFrancis Jeffers in azione per Motherwell contro Aberdeen, marzo 2011 (Credito immagine: Alamy)Francis Jeffers non ha mai raggiunto le vette che si aspettava dopo il suo trasferimento dall’Everton all’Arsenal nel 2001.L’attaccante – che ha segnato nella sua unica presenza con l’Inghilterra contro l’Australia nel 2003 – ha finito per avere una sorta di carriera itinerante che lo ha portato indue volte – ai Rangers in prestito dal Charlton nel 2005 e al Motherwell a titolo definitivo sei anni dopo.