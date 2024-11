Agi.it - Follia in Argentina, uccisi due ultras del Rosario dopo la partita

AGI -in: due tifosi delCentral sono rimasti, centrati da colpi di arma da fuoco, nei pressi dello stadio al termine di un match di campionato perso 1-0 in casa contro il San Lorenzo. Secondo la tv locale Cadena 3 e diversi media nazionali, le vittime sono il capo della 'Barrabrava' del, Andres 'Pillin' Bracamonte, e un altro componente del gruppo. I due sono stati vittime di un agguato vicino allo stadio Gigante de Arroyito di. Durante i suoi 25 anni alla guida della 'Barrabrava' di, Bracamonte aveva subito una trentina di tentativi di omicidio, secondo quanto riportato dai media. Venerdì era comparso in tribunale per violenza sessuale, per la quale l'accusa aveva chiesto due anni di carcere. È stato anche perseguito per estorsione, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro.