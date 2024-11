Fiorentina-Verona | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile isudi, match valido per la dodicesima giornata della. Grande momento per i viola in campionato, tante vittorie messe in fila ma poi l’inaspettato ko in Conference League contro l’Apoel Nicosia da vendicare. Hellas reduce dalla splendida vittoria contro la Roma. Chi vincerà al Franchi? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 10 novembre.IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani.SportFace.