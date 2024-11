Amica.it - Come curare l’acne (e le sue cicatrici) oggi. Anche con il trucco

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Per lungo tempo ci siamo chiesti. Eppure di rimedi acne efficaci e al tempo stesso rapidi, non ce ne sono mai stati così tanti., però, qualcosa sta cambiando. Soprattutto se si pensa aacne da stress o aacne solare. A differenza di un tempo, i dermatologi, ancora prima di prescrivere lunghe e macchinose terapie, consigliano di cambiare abitudini e stile di vita. Smettere di fumare e mangiare sano sono i primi step per una guarigione completa e lungo termine. Senza effetto rebound! Quando si pensa invece aacne giovanile o aacne tardiva, i rimedi sono soprattutto farmaceutici e cosmetici. Questo perché “agli ormoni non si comanda”.