Carpegna Prosciutto Rimini 76-82, un ko che non fa infuriare il pubblico di casa

Pesaro, 10 novembre 2024 -passa a Pesaro per 82 a 76. Una vittoria che non fa peròildianche perché la formazione di Leka torna nel terzo quarto anche a meno 2, riaprendo quindi il match. Un match dominato da un pesarese: Tomassini che ha chiuso con 18 punti messi a segno, secondo solamente ad Ahmad che invece ne ha messi a segno ben 38. Esattamente la metà di tutto il bottino della formazione biancorossa. E una partita che sembrava riacciuffata per i capelli –sempre avanti con vantaggi anche superiori ai 10 punti – torna nuovamente nel cestino perché Leka richiama in panchina l’unica arma letale di Pesaro e cioè Ahmad. E la squadra che ha chiuso i primi venti di gioco con 1 su 16 al tiro da tre, torna a balbettare e non ha più terminali efficaci. E la formazione di Dell’Agnello – l’altro ex di questa gara – riprende vento e torna a superare i dieci punti di vantaggio.