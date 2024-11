Biccy.it - Britney Spears: spunta online un video (mai andato in onda) in cui parla della sua tutela

Il canale televisivo ITV ha divulgato una clip – mai andata insu richiesta del team di– in cui la cantanteapertamentepropria conservatorship, un argomento tabù all’epoca. Era il 2016 e il movimento #Freeera ancora lontano. La cantante era in tour promozionale per promuovere l’album Glory.“Non racconterò tutta la storia. Beh, sappiamo già buona partestoria, quindi non è necessario ripercorrerla. Era come se, penso, fin dall’inizio, fossi sottogià da tre anni. E mi sembrava che molte delle cose fossero pianificate per me, come se dovessi farle per forza. Mi dicevano sempre cosa fare e io pensavo ‘per questo progetto voglio fare da sola, voglio che sia come il mio progetto speciale’. Sono molto orgogliosa di come l’ho realizzato e questo significa molto per me”.