Ultima chiamata Palasharp. Nel deserto di Lampugnano (ciao Olimpiadi) un nuovo progetto

Abbattimento dell’exe creazione di 300 alloggi di edilizia popolare da costruire a partire dal prossimo anno. Fa parte del piano casa dell’assessore Bardelli e rappresenta la risposta di Palazzo Marino per un’area degradata con il vecchio impianto chiuso da oltre 10 anni. Si tratta in realtà della seconda risposta del Comune, perché secondo il dossier di candidatura di Milano-Cortina l’impianto diavrebbe dovuto ospitare le gare di hockey femminile e Parahockey ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026. Dopo una guerra di ricorsi che ha fatto perdere molto tempo, Ticketone ha ottenuto la titolarità dei lavori ma non ha mai mandato neanche una ruspa, perché nel frattempo un po’ l’aumento delle materie prime un po’ nuove opere di adeguamento della pista decise dal Cio l’hanno spinta a gettare la spugna.