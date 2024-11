Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-11-2024 ore 11:30

Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti per lavori sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra centrale del latte e via Tiburtina mentre in esterna in tela via Ardeatina è la via Anagnina sono causati dalintenso auto in fila sul tratto Urbano della A24Teramo perintenso tra Portonaccio e la tangenziale est coda via del Foro Italico per lavori tra via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra Corso di Francia e viale della Moschea verso San Giovanni in piazza San Pietro per l’udienza speciale con Papa Francesco sono possibili disagi alnelle vie limitrofe Al termine dell’incontro previsto intorno alle ore 12:30 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito o appunto luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità