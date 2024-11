Nerdpool.it - The Penguin – Colin Farrell tornerà per The Batman II?

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

crede che riprenderà il suo ruolo di Oz Cobb, alias il Pinguino, in ThePart II, ma ammette di non aver ancora visto il copione. Durante la sua apparizione al Jess Cagle Show con Julia Cunningham, l’attore ha parlato del suo futuro nel franchise. “Non ho idea di cosa succederà nel secondo film”, ha detto. “Ho sentito che c’è anche il mio personaggio ma non l’ho letto”.Nell’intervista,ha anche parlato di dove può arrivare ThePart II sulla scia di The, che si sta preparando per il suo finale. “Sono stati piantati così tanti semi, sarebbe interessante vedere dove si va a parare”, ha detto. “Ma sarebbe molto diverso”.ha interpretato per la prima volta il Pinguino in Thedel 2022, come antagonista secondario dell’interpretazione di Robert Pattinson del Crociato incappucciato.