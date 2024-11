Linkiesta.it - Sublimare la ritualità giapponese in una linea cosmetica

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Wa:It è un viaggio emozionale che passa dalla pelle e arriva all’anima. Unadi skincare e fragranze dedicata alla cura di sé che esorta a rallentare e a vivere il momento. Un gioco di parole dove Wa, l’antico nome del Giappone, ma anche il lemma orientale che definisce il concetto di pace e armonia si unisce a It, il prefisso che identifica l’Italia. Allo stesso tempo Wa:It significa in inglese aspetta e ben rappresenta la filosofia di questo brand di slow beauty che fa dialogare mondi lontani dove ladel Sol Levante incontra l’estetica made in Italy. Nato dalla visione di Raffaella Grisa, sostenitrice di una cultura della bellezza consapevole e sostenibile, Wa:It è stato il primo marchio del settore cosmetico in Europa ad ottenere nel 2021 lo status carbon negative grazie agli ingredienti, le formule e il packaging, ma anche a essere tutt’oggi oggetto di studio presso le università di Georgetown e Cornell.