Roma Dybala non ce la fa | i retroscena di un annuncio inaspettato | CM IT

Roma, Dybala non ce la fa: i retroscena di un annuncio inaspettato

Oggi si è allenato a parte e non rientrerà nei convocati per la gara col Bologna in programma domani alle ore 15Piove sul bagnato per lae per Ivan Juric. Dopo il brutto pareggio in Belgio che ha fatto seguito al ko bruciante di Verona, il tecnico si gioca tutto contro il Bologna domani alle 15. Anche se rischia seriamente di non bastare neanche la vittoria al croato per ritrovarsi in panchina anche a Napoli alla ripresa. Con Mancini che continua a essere in pole per la sua successione.out per-Bologna (LaPresse) – calciomercato.itOggi ha bacchettato tutti in conferenza, ammettendo di essere deluso e arrabbiato con i suoi giocatori per la prestazione col Saint-Gilloise “senza anima e senza partecipazione”. Intanto dovrà affrontare Italiano senza Paulo, che oggi si è allenato a parte e non rientrerà nei convocati.