Lapresse.it - Napoli, FdI attacca Saviano via social: “Sciacallo senza alcuna dignità”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

. I ragazzi, che emulano i criminali di Gomorra, sono figli del tuo cinismo. In nome del denaro, hai trasformato dei criminali in eroi. Sei uno dei peggiori scrittori che l’Italia abbia mai conosciuto”. Lo scrive suiFdI.. I ragazzi, che emulano i criminali di Gomorra, sono figli del tuo cinismo. In nome del denaro, hai trasformato dei criminali in eroi.Sei uno dei peggiori scrittori che l’Italia abbia mai conosciuto. pic.twitter.com/dqEzJJAxP2— Fratelli d’Italia ?? (@FratellidItalia) November 9, 2024La morte di Arcangelo Correra, ucciso a 18 anni, da un colpo di pistola alla nuca, probabilmente un gioco finito male, ha riaperto il dibattito sulla violenza tra i giovani. A LaPresse, lo scrittore Robertoaffronta il tema della “promiscuità” con ambienti criminali che favorisce la scelta della “strada della pistola”.