Ilgiorno.it - Maxi-adesione e disagi: "Serve subito una riforma"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Adesioni altissime, conper gli utenti, allo sciopero nazionale del trasporto pubblico. In Lombardia le percentuali comunicate da fonti sindacali oscillano dall’80% fino a punte del 100% per la mobilitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl Fna, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas. A Brescia, la società che gestisce il trasporto urbano, Brescia Mobilità, ha registrato un’del 70% per gli autisti dei bus, mentre la metropolitana è stata chiusa al di fuori degli orari garantiti. Isi sono registrati in tutte le città, dove sono saltate molte corse. Per quanto riguarda l’extraurbano, a Brescia l’è stata dell’80-90%, come spiegato da Nicola Caletti, delegato Cobas. "Lo sciopero è andato molto bene, anche se l’azienda – spiega – non ha comunicato agli utenti le corse garantite dai terzisti e questo ha creato qualche problema".