Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 18-50, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: sonora lezione dei Pumas agli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:39 Termina qui la nostrauale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:38 Il selezionatore azzurro ora dovrà attendere il responso dello staff medico circa l’infortunio di Capuozzo, e verificare anche gli acciacchi di Ruzza e Garbisi in vista dei prossimi appuntamenti degli Autumn. Ci sarà da lavorare anche per quel che riguarda la tenuta emotiva, con l’atteggiamento difensivo rivedibile nella seconda metà della ripresa.20:37 Ottima la prova dell’, con un Albornoz sugli scudi infallibile dai calci piazzati e velocissimo nel trovare la ripartenza vincente che ha innescato la meta numero 4 dei.20:36 Sconfitta pesante per gliin questo primo