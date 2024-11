Gqitalia.it - Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen valutato da cinque fan sfegatati

Il biopic musicale è una linea sottile da percorrere e non sarà diverso per. Se lo si azzecca, la gloria degli Oscar è a portata di mano (vedi Rami Malek neidi Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody e Reese Witherspoon in quelli di June Carter Cash in Walk the Line) ma, se lo si sbaglia, si rischia l'abisso di Twitter e l'eterna derisione su TikTok. Il mondo sta aspettando con il fiato sospeso di vedere quale direzione percorrerà Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan.Ora, però, c'è un altro concorrente sul ring. La notizia iniziale del casting era stata ampiamente smentita, ma adesso ci sono le foto ufficiali della star di The Bear, e amato re del flower market,, nel ruolo di.Deliver Me From Nowhere, l'imminente biopic che racconta la realizzazione del sesto album di, Nebraska, ha rilasciato questa settimana la sua prima foto promozionale.