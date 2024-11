Italia-Argentina oggi in tv | canale orario e diretta streaming Autumn Nations Series 2024 rugby maschile

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per le Vittoria Assicurazionidi. Gli uomini di Gonzalo Quesada, ottavi nel ranking mondiale, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere ed iniziare nel migliore dei modi questa nuova stagione. D’altra parte, i Pumas di coach Felipe Contepomi, sesti del ranking, non partono di certo battuti e vanno a caccia di una grande prestazione per guastare la festa alla squadra azzurra. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.40 di sabato 9 novembre al Bluenergy Stadium di Udine. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire inla partita d’esordio degli Azzurri nelle.SEGUI IL LIVE DELLA PARTITAI CONVOCATI DELL’E TV – La partitadelledisarà trasmessa intv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e, canali visibili anche insu Sky Go e Now, oltre che intv in chiaro su tv8 (visibile anche ingratuito su tv8.