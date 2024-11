Ilrestodelcarlino.it - Il ministro tranquillizza: "Il Cpr a Falconara?. Al servizio del territorio"

"Al momento stanno terminando le indagini geofisiche del terreno, vediamo cosa emerge e poi procederemo a una sana interlocuzione con le istituzioni locali, dal presidente della Regione alla sindaca di. Faremo tutto in accordo e con il pieno convincimento sulla proficua valenza di una struttura del genere". La struttura di cui parla ildegli Interni, Matteo Piantedosi, è il Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) che verrà allestito nell’area dell’ex aeroporto militare di. Piantedosi, a margine della seduta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto ieri mattina in prefettura, non si è assolutamente sottratto alle domande sul Cpr dopo che il Carlino, il 1° ottobre scorso, ne ha disvelato i piani cogliendo di sorpresa la politica locale.