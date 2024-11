Ilrestodelcarlino.it - Il leader della Lega Matteo Salvini in piazza Saffi: In Romagna ci vuole coraggio”

Forlì, 9 novembre 2024 - L'appuntamento con il segretarioera alle 18.30 in, di fronte al bar 'Le tre sorelle', ma l’arrivo deldel partito non è avvenuto che un’ora dopo, quandoè sceso quasi al volo dall’auto ed è balzato in un attimo sul palco: in questo tour de force pre elettorale, è ormai abituato a cambiare più platee nel giro di poche ore. Ad attenderlo un centinaio di persone tra aperti sostenitori e curiosi. L'occasione sono le prossime elezioni regionali che in città vedono due candidati leghisti: Daniele Mezzacapo e Simona Buda. “Non parlerò molto, anche perché stasera gioca il Milan”, scherza. Poi parla di un fatto di cronaca, ovvero gli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti avvenute a Bologna, nel contestomanifestazione di Casa Pound: “L’Emilia-– commenta – sarà su tutti i giornali non per le sue eccellenze, ma perché dei delinquenti che sventolano bandiere rosse hanno aggredito la polizia.