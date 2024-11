Ilnapolista.it - Guardiola in rotta di collisione col ct dell’Inghilterra per la convocazione di Grealish infortunato (Telegraph)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

La tensione tra club e nazionale è esplosa in modo clamoroso, con Pepe Lee Carsley (c.t. ad interim) indi. Il motivo del litigio: ladi Jackin nazionale, nonostante il centrocampista del Manchester City non giochi da quasi tre settimane a causa di un infortunio muscolare. Secondo quanto riportato dalè stato incluso nella rosa inglese per le prossime partite di Nations League contro Grecia e Irlanda, nonostante non abbia giocato con il suo club dal 20 ottobre., furioso per la, ha messo in discussione la decisione di Carsley, ricordando come il giocatore non si fosse allenato per ben 17 giorni, dichiarando che «oggi è stato il primo allenamento con la squadra e ha lavorato per 20 minuti.