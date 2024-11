Gaeta.it - Caramanico Terme: Marco Marsilio risponde alle critiche sulla gestione dello stabilimento termale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito riguardante le prospettive futuredi, situato nella provincia di Pescara, si arricchisce di nuovi sviluppi. Il presidente della Regione Abruzzo,, ha preso una posizione nettarecente insistenza, da parte di alcune forze politiche,possibilità di mettere a gara le acqueha chiaramente indicato che tale opzione è inammissibile secondo le attuali normative, rimarcando l’importanza di affrontare una questione assai complessa con la dovuta serietà.Leggi e regolamentidelle acque termaliIl presidente ha sottolineato che la messa a gara delle acque termali non è consentita dalla legge. Questo punto, già evidenziato in precedenti occasioni, evidenzia la necessità di un’avvocatura che sia in grado di navigare le diramazioni legali intricate legate alladelle risorse termali.