Basket B nazionale / Fabriano e Jesi, pronte per il riscatto dopo un infrasettimanale da dimenticare

I cartai sconfitti pesantemente a Caserta, i leoncelli battuti al Palatriccoli da Ruvo di Puglia, pessimo arbitraggio, ed ora pagano la reazione con le sanzioni del Giudice Sportivo. La nota della societàVALLESINA, 9 novembre 2024 –sulla via di Ravenna,al PalaChemiba dove sarà di scena Montecatini, sponda Herons.Una domenica importante per reagire ad un turnotutto da archiviare in fretta puntando ai due punti, importanti per la classifica.QUIla brutta serata di Caserta nel turnocontinua il tour de force con incontri ravvicinati che inizieranno domenica pomeriggio a Cerreto per poi proseguire mercoledì 13 a Chieti e domenica 17 di nuovo in casa contro San Severo. Servono nervi saldi, concentrazione, reazione.I ragazzi di coach Andrea Niccolai affronteranno la Herons Montecarini allenata da coach Federico Barsotti chesi presenta con un roster di primordine e giocatori di spessore: Nicola Mastrangelo, il pivot ex Roseto Dimitri Klyuchnyk, il play Emanuele Trapani, Tomas Fernandez e Giulio Giannozzi.