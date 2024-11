Aveva rubato cellulari per 10 000 euro | ricercato arrestato a Nettuno

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Latina, 9 novembre- La Polizia di Stato – Questura di Latina ha posto fine alla latitanza di un cittadino rumeno, colpito da un Mandato di Arrestopeo emesso dalle autorità romene il 18 settembre 2024 per un furto aggravato del luglio 2024. Lo stesso si era reso responsabile del furto di numerosiper un valore circa di 10.000da un negozio specializzato nella città rumena di Craiova. Per tale motivo veniva colpito da un mandato di arrestopeo, che è stato esteso in campo internazionale.Dopo essersi reso subito irreperibile si sarebbe spostato nel territorio pontino, ove i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna, avuta notizia circa la sua presenza nel territorio compreso tra Aprilia e, hanno avviato una serie di indagini volte al rintraccio dello stesso.