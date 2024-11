Secoloditalia.it - Altro che censura di destra su Raimo: la Azzolina licenziò un prof che l’aveva insultata (poi morto)

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Prima del caso di Christian– sospeso per tre mesi dall’Ufficio scolastico regionane per le offese rivolte al ministro Valditara – ci fu un episodio analogo ma ilche offese la ministra dell’Istruzione Luciafu licenziato. A ricordarlo è il quotidiano ‘Il Tempo‘, che fa giustizia dei veleni piovuti dall’opposizione sul ministro Valditara e sull’Ufficio scolastico regionale. Al centro della vicenda l’ex vicepreside dell’Istituto Ovada, in provincia di Alessandria, ilessor Vittorio De Prà, che in piena pandemia, si era dilettato sui social con uno sproloquio sessista nei confronti dell’allora titolare del dicastero di viale Trastevere. ”Una grillina! Ed è un insulto peggiore che essere definita putt.”, aveva scritto l’insegnante di matematica. Si era poi scusato, ma non c’era stato nulla da fare: licenziato.