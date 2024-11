Ilgiorno.it - Accoltellamento nella mensa per i poveri: denunciato l’aggressore con il berretto rosso

Como, sabato 9 novembre 2024 – Litedi solidarietà in via Don Gua, spunta un coltello: a terra rimane un un 38enne, ferito all’addome e a una gamba. Per l’accaduto la polizia haun egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora. L’allarme è scattato verso la mezzanotte di giovedì 7 novembre, quando i dipendenti dell’ospedale Valduce hanno chiamato la polizia, segnalando l’arrivo di una persona ferita all’addome da arma da taglio. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un tunisino di 38 anni, che ha riferito di aver avuto un'accesa lite all'interno delladi solidarietà di via Don Guacon un egiziano, conosciuto soltanto di vista, che gli aveva inferto due coltellate, ferendolo all'addome e a una gamba. Il 38enne ha poi descrittonei minimi dettagli, dall’abbigliamento alle fattezze fisiche, specificando che indossava un cappellino di lana