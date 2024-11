Ilgiorno.it - Unione ciechi e ipovedenti. Concerto per il secolo di attività

di chiusura del fitto calendario di appuntamenti proposti dalla sezione bresciana dell’(Uici) in questo 2024, in occasione della celebrazione dei cento anni della sua fondazione. Oggi, alle 20.30 al Teatro Sant’Afra di Brescia, ci sarà lo spettacolo gratuito e ad ingresso libero “Non credo ai miei occhi“, una serata in cui artisti non vedenti,e vedenti condivideranno la passione e l’amore per la musica. Parteciperanno allo spettacolo Paolo Ambrosi, Angel Luis Galzerano, Andrea Bettini, Eva Feudo Shoo, Lucia Grassi, Carlo Giardino, Giuliano Prandelli, Andrea Sarnico ed Irene Verzeletti. Ospite d’onore e padrino della serata, sarà Giorgio Zanetti, comico e presentatore bresciano. "Si consolida così un legame sempre più stretto con il tessuto sociale bresciano, del quale l’è parte integrante – commenta la presidente della sezione bresciana Sandra Inverardi –.