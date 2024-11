Unlimitednews.it - Ue, Pittella “La presidenza Trump sarà uno shock”

ROMA (ITALPRESS) – “L’elezione dimette l’Europa in una situazione di attesa.interessante vedere come reagiremo di fronte alle decisioni americane in tema di politica estera, penso all’Ucraina e alla Nato, e sui dazi. Launoper l’Unione europea”. Lo ha detto Gianni, già vicepresidente del Parlamento europeo, intervistato da The Watcher Post sul suo ultimo libro “Il Garofano e la conchiglia”.mgg/gtr(Fonte video: Utopia Studios)Unlimited News - Notizie dal mondo