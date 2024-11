Thesocialpost.it - Trema la terra in Italia: tre scosse ravvicinate

di terremoto segnalate in queste ore al nord, al centro e al sud. La principale è stata registrata nella regione Calabria a quattro chilometri a est di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato al mattino dell’8 novembre alle ore 1:28, nei pressi di Soriano Calabro, a una quarantina di chilometri di distanza da Lamezia Terme e Catanzaro.Leggi anche: Camionista muore sepolto da una colata di asfalto bollenteAttenzione anche alla scossa di terremoto localizzata in provincia di Parma, di preciso a quattro chilometri a nord est di Borgo Val di Taro. Il sisma è avvenuto alle ore 2:29 vicino a Valmozzola e Compiano, mentre la città più vicina è risultata essere la ligure La Spezia, distante 46 chilometri, con Parma più staccata a 53 chilometri.