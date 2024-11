Ilrestodelcarlino.it - Traffico oggi a Bologna, città paralizzata

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 8 novembre 2024 – Mattinata di passione sulle strade di. L’effetto combinato della fiera Eima, dello sciopero dei bus e dei cantieri (oltre a quelli programmati, anche nuovi legati alla rottura di tubature) paralizza la viabilità cittadina, con piùdegli altri giorni. In tangenziale si avanza a passo d’uomo. Per attraversare laoccorre anche un’ora e mezza. Notizia in aggiornamento