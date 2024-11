Susan Wiles sarà la chief of staff di Donald Trump alla Casa Bianca

Leggi l'articolo completo su Open.online

Nella notte italiana, in un discorso con cuiè tornato celebrato la vittoria alle elezioni Usa 2024, il 47esimo presidente americano ha reso un tributo a colei che definisce «the ice maiden», la ragazza di ghiaccio. Si tratta diSummerall, 67 anni, consulente del tycoon per la campagna elettorale. «Mi ha aiutato a ottenere una delle più grandi vittorie nella storia americana», ha detto. Il Repubblicano, poi, ha annunciato cheproprioha ricoprire l’incarico diof: è la prima volta che questo ruolo viene affidato a una donna., una persona che lo stessodefinisce timida e che ama lavorare «dietro le quinte», ha una lunga storia come stratega nelle campagne elettorali americane. Partecipò al successo dei Repubblicani di Ronald Reagan, nel 1980.