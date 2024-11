Dailyshowmagazine.com - Scopri “Non Fa Male”, il singolo di Chiwi che racconta come le esperienze difficili ci rendano più forti e ci aiutino a crescere

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

, giovane cantautore italiano, ha pubblicato “Non Fa”, unche esplora il tema dellee della resilienza. Il brano, disponibile dal 27 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, rappresenta il viaggio personale dell’artista attraverso situazioni nuove e scomode, che inizialmente possono “bruciare”, ma che alla fine contribuiscono alla crescita personale. Con uno stile musicale autentico e diretto,invita il pubblico a riflettere sulle difficoltà della vitaoccasioni per imparare e migliorare.: Dalla Timidezza alla Scena Musicaleha sempre avuto una passione per la musica e lo spettacolo, ma ha iniziato il suo percorso musicale solo a 18 anni. Timido da sempre, l’artista ha trovato nella musica un modo per esprimersi e superare le proprie paure.