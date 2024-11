Santi Francesi | Musica in punta di piedi

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Potrebbe non avere peso: questo il titolo che ihanno scelto per il nuovo EP, in uscita l’8 novembre su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy. Un metatitolo – potremmo dire – potentissimo, che per il giovane duo rappresenta «un concetto su cui ragioniamo da tempo e che riguarda non solo la, ma una certa idea, condivisa da entrambi, della vita». Da questa idea nasce poi un brano (la title track), venuto alla luce tuttavia dopo la scelta del titolo stesso. È forse stata l’unica e benevola forzatura nell’impostare un concept, che è di fatto venuto in realtà da sé. «Abbiamo scritto il brano Potrebbe non avere peso come fosse un dialogo tra noi due. – dice Alessandro Des – È una canzone verso l’interno, da cui escono una serie di concetti. È un brano che non ha una struttura vera e propria, è un climax dall’inizio alla fine con uno scream finale di 7 secondi che si mette in ginocchio ripetendo però lo stesso concetto del principio».