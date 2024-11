Gaeta.it - Politiche giovanili al centro del dibattito: il grido d’allerta della Uil a Potenza

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, si è svolto un importante incontroUil, animato dalle parole di Emanuele Ronzoni, segretario nazionale organizzativo, il quale ha messo in evidenza la mancanza dia favore dei giovani unitamente a un lavoro dignitoso e ben retribuito. Questo evento, parte“Carovana Uil“, ha sottolineato le problematiche legate al lavoro precario e la crescente diffusione dei cosiddetti “lavoratori fantasma“.La questione del lavoro: un’urgenza da affrontareIlsul lavoro è da sempre centrale per la Uil, ed Emanuele Ronzoni non ha esitato a sottolinearne l’importanza. Durante l’incontro, ha affermato che “il rinnovo dei contratti nazionali ormai scaduti rappresenta una priorità imprescindibile“. Secondo il segretario, la sicurezza del lavoro è fondamentale per garantire un futuro ai giovani e a tutti i lavoratori.