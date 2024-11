Secoloditalia.it - Più forza contro gli “estremismi della sinistra”: Procaccini spiega perché per Ecr la vittoria di Trump vale doppio

C’è la soddisfazione per ladi un partito con cui “abbiamo un legame antico e particolarmente forte”. Ma c’è anche, forse soprattutto, la consapevolezza che la condivisione di una stessa sensibilità politica su temi cruciali come la transizione ecologica e l’immigrazione può rafre anche in Europa la battagliadestra per un ritorno al pragmatismo e al buon senso,le derive ideologiche. Areper i Conservatori europei ladi Donalde dei repubblicani è fonte di doppia soddisfazione è il co-presidente di Ecr, Nicola.La doppia soddisfazione dei Conservatori per ladei RepubblicaniIntervistato da La Verità,ha sottolineato che “la soddisfazione è accresciuta dalla reazione che osserviamo negli Usa rispetto ad argomenti portati avanti con una logica estremista dalla”.