Pagelle Lecce-Empoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Pellegri apre, Pierotti risponde. Bene Gallo e Cacace. Bocciati Ramadani e Ismajli. Sono in sintesi ledi1-1, match della dodicesima giornata diA. L’ha perso solo una delle ultime sette trasferte diA ed esce indenne anche dal Via del Mare, collezionando un punto che proietta i toscani a quota 15 punti, sei in più di unche conferma i problemi offensivi: solamente cinque i gol fatti fin qui in campionato.Il primo tempo è da dimenticare per i padroni di casa. Al 20? Banda è costretto a chiedere il cambio (con Pierotti) per un infortunio alla caviglia. Al 33? l’trova il vantaggio. Merito di Pellegri che controlla di ginocchio, guadagna lo spazio per il tiro e conclude con il destro rasoterra lasciando Falcone immobile. L’occasione più grande del primo tempo dell’ha avuta Gaspar sul finale del primo tempo, ma il suo colpo di testa è largo: per la squadra di Gotti 5 tiri totali ma nessuno in porta.