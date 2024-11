Metropolitanmagazine.it - Osimhen cambia squadra già a gennaio: destinazione a sorpresa

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor, che a quanto pare potrebbe lasciare il Galatasaray già nel prossimo calciomercato invernale. Scenario fino a questo momento impensabile, ma che si starebbe facendo strada dopo l’annuncio arrivato in mattinata dal Portogallo.Essenzialmente, stando a questo, un grande allenatore avrebbe individuato nel nigeriano il profilo ideale col quale andare a rinforzare la propriain vista della seconda parte di stagione. Tutto a posto se non fosse che questo è seduto sulla panchina di una storica rivale del Galatasaray, che nel frattempo starebbe studiando al strategia giusta per convincere il Napoli a lasciargli a titolo definitivo. L’impressione, però, è che se questo interesse dovesse concretizzarsi, in quel dipotrebbe partire una vera e propria asta per l’ex capocannoniere della Serie A, con il club giallorosso di Istanbul che rischia seriamente di uscirne, addirittura, a mani vuote.