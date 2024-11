Mistermovie.it - Mister Movie | Smallville: La Serie Animata Sequel Resta in Stallo – Ecco la Situazione

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.I fan disperano da tempo in un ritorno dell’amata, questa volta sotto forma di una produzione. Ma il progetto, che Tom Welling e Michael Rosenbaum avevano annunciato con entusiasmo, sembra attualmente bloccato a causa della mancanza di risposte da parte di Warner Bros. L’attore Tom Welling, che ha interpretato Clark Kent nellaoriginale, ha recentemente condiviso alcuni aggiornamenti che fanno luce sullo stato del progetto e sui motivi del suo ritardo.Lento Avanzamento delladiSecondo Welling, il progetto dellasi trova in una fase di, poiché è in attesa di approvazione ufficiale da parte di Warner Bros. L’attore ha espresso una certa frustrazione per questa, poiché senza il consenso dello studio, gli sviluppatori non possono procedere con la produzione.