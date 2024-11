Lanazione.it - L’olio in Maremma: "Una stagione buona. Ma l’olivo deve essere una coltura principale"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

no sta ottenendo quest’anno un buon gradimento in tutta la nostrane in nome di una tradizione ormai consolidata. Per questo motivo abbiamo fatto un quadro dell’attuale situazione con Fabrizio Filippi, presidente dell’Olma (oleificiono, con oltre mille soci, una delle maggiori cooperative toscane), come sta andando la campagna 2024. Presidente Filippi il quadro che emerge dalle prime indicazioni della campagna 2024 è fatto di luci e ombre: un olio diqualità ma un basso rendimento delle olive. Qual è la situazione che si va profilando in? "La2024 si conferma come unasia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, con una distribuzione di olive omogenea su tutta la regione cosa che non accadeva da diversi anni. Effettivamente le rese medie nel mese di ottobre sono state basse un po’ dappertutto probabilmente in conseguenza delle dimensioni piuttosto grandi delle olive.