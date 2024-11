Ilfattoquotidiano.it - L’ex ambasciatore Usa alla Nato Voker: “Putin è un osso duro, ma Trump gli farà capire che non gli conviene proseguire la guerra”

Concomincia l’era dell’incertezza soprattutto per chi rimane al fronte. Le voci dei soldati ucraini le ha raccolte il Kyiv Post: l’esito elettorale americano “è qualcosa da accettare, come il meteo” ha detto un soldato. Per molte truppe gialloblu che speravano nel trionfo dei democratici alle urne, la sconfitta di Kamala è tragica, ma “non è la fine del mondo”. Le divisioni pno solo sperare che il presidente repubblicano non li abbandonerà, che vorrà mostrare la superiorità militare americana all’esercito di Mosca, per non accontentare l’omologo russo. Ma sanno anche che è un businessman: “Può essere incline a scendere a compromessi con la Russia, il che potrebbe avere conseguenze disastrose per noi” ha detto un altro soldato.“chiameràil più velocemente possibile e gli dirà che deve fermare la”.