Piazza Roma ‘ostaggio’ di bande | segnalata l’ennesima rissa Una deriva da frenare

Tempo di lettura: 2 minuti Una lite, l’ennesima, che è esplosa nel weekend e che ha coinvolto dei ragazzi di nazionalità straniera nella centralissima Piazza Roma. Il ragazzo aggredito a calci e pugni è stato trasportato all’ospedale e ne è uscito con una prognosi di sette giorni. Una deriva preoccupante quella del centro storico, sempre più ostaggio di gruppi di ragazzini, stranieri e non fa poca differenza, che la sera decidono di impadronirsi della scena e molte volte finiscono per accendere risse o infastidire coetanei che, invece, scendono semplicemente per passare una serata all’aperto, oppure finiscono per picchiarsi tra di loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza Roma ‘ostaggio’ di bande: segnalata l’ennesima rissa. Una deriva da frenare

