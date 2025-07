Bradley Cooper sta per fare la proposta di nozze a Gigi Hadid e vuole dei figli con lei

Lo ha svelato alla stampa americana un amico della coppia, aggiungendo che l'attore e la modella, legati dal 2023, sono ¬ęincredibilmente felici¬Ľ: ¬ęVivono nella loro bolla, sereni e complici. E gi√† immaginano una famiglia allargata con le rispettive figlie e nuovi beb√®¬Ľ. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Bradley Cooper ¬ęsta per fare la proposta di nozze a Gigi Hadid (e vuole dei figli con lei)¬Ľ

Bradley Cooper sa bene che non si abbandonano le sneaker Louis Vuitton - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.

Uno chef in crisi che cerca il riscatto e la terza Stella Michelin: stasera in tv Bradley Cooper è la star di in "Il sapore del successo" - Il mondo spietato dell’alta cucina. Uno chef dalle mille sfaccettature in crisi profonda. Un viaggio intenso tra fornelli bollenti, ambizioni stellari e relazioni umane complesse.

Gigi Hadid a passeggio per New York con Lea, la figlia di Bradley Cooper - La relazione tra   Gigi Hadid e  Bradley Cooper  sembra andare a gonfie vele, e dalle strade di New York arriva la conferma che i rapporti sono ottimi anche tra la modella e  Lea De Seine, 8 anni, la bambina nata dalla relazione tra l’attore premio Oscar e la top model  Irina Shayk.

Bradley Cooper fa sul serio con Gigi Hadid: ¬ęPresto la proposta di matrimonio e un figlio. Una vera famiglia allargata¬Ľ Vai su X

