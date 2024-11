Lanazione.it - Ladro buongustaio, spariti olio, Brunello e vini pregiati

Sovicille, 8 novembre 2024 – Non è ancora terminato l’eco creato dall’allarme furti nelle abitazioni e dalla notizia dell’inseguimento di unin pieno giorno, a San Rocco, che si segnalano altri colpi. Sempre nella stessa zona, il territorio del comune di Sovicille. Dove, da qualche settimana, sembra aver preso piede una banda. O forse sono di più. Agiscono contemporaneamente. A dir poco singolare l’ultimo furto, visto che dagli scaffali del supermercato Coop, che si trova proprio all’ingresso del paese, venendo da Siena, sonoparticolarmente. Tante le ipotesi che si possono fare sul ’movente’: c’è chi sostiene che possa trattarsi di un colpo su commissione perché magari qualche attività aveva necessità di bottiglie pregiate. E particolarmente costose. Perché, sebbene certo i prezzi al supermercato tendano come sempre ad essere ’calmierati’, quando si parla come in questo caso diBiondi Santi, oppure di Ornellaia e anche di Tignanello Antinori siamo su livelli di eccellenza.