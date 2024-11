Gaeta.it - La fiera della capra a Beffi: il ritorno di una tradizione storica in Abruzzo

La, frazione di Acciano, riapre i battenti per un evento annuale che celebra le tradizioni locali, la cultura e la gastronomia del territorio. L'appuntamento è fissato per domenica 10 novembre, dalle 8 alle 14, nel pittoresco borgo situato nella Valle dell'Aterno. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale sotto la guida del Sindaco Fabio Camilli, non si limita a essere una semplice: è un viaggio attraverso la storia e le tradizioni di un territorio ricco di biodiversità e cultura.Un evento che celebra la storiaQuest'anno, laprevede diverse attrazioni, a cominciare dall'arrivo alle 10 di una riproduzione del mammut, un reperto storico ritrovato 70 anni fa a Scoppito e attualmente custodito in una delle sale del Castello dell'Aquila.